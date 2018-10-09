По информации ГУ "ЗРАОСО" 5 октября около в 16 часов группа из пяти человек выехала на охоту в охотничьи угодья Жылыойского района Атырауской области. Местность расположена в 153 км от трассы КТК-К. - 6 октября с утра мужчины выехали на охоту на специальной технике "гусеница". Во время охоты ближе к обеденному времени друзья, не заметив канала, случайно провалились в воду и утопили технику. После чего охотники были вынуждены вернуться пешком до лагеря. Однако, в пути все пятеро разошлись по разным направлениям и потеряли друг друга, - рассказали в ЗРАОСО. На место дислокации лагеря один охотник - 56-летний мужчина - не явился. Друзья подавали звуковые и световые сигналы, однако, это не принесло никаких результатов. Подождав до рассвета, охотники решили вернуться в город, где сразу же обратились к спасателям за помощью. - Вызов к спасателям ГУ «Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда» КЧС МВД РК поступил 8 октября в 05:30. Спасатели оперативно выехали на поиски заблудившегося мужчины на специальной автомашине повышенной проходимости ТРЭКОЛ. Спасателям пришлось проехать около 100 километров, чтобы найти мужчину. В результате, охотник был найден живым и невредимым в 11:20. Ему не потребовалась медицинская помощь, состояние было стабильным, - уточнили в ЗРАОСО. По словам самого заблудившегося, при возвращении с охоты на базу он отстал от друзей. Двое суток ему пришлось провести в камышах.Ерлан ОМАРОВ