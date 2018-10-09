Дело Шерхана БАЙЗЕНОВА будет рассматривать судья Утешев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Шерхан БАЙЗЕНОВ. скриншот из соцсетей Досудебное расследование в отношении учителя из ЗКО было завершено и 2 октября было передано в Уральский городской суд. Дело будет рассматривать судья Кайрат УТЕШЕВ. Первое слушание пройдет 11 октября 2018 года. Выяснилось, что Шерхан БАЙЗЕНОВ был отстранен от работы. В данный момент он, совместно с адвокатом, готовится к судебному процессу. Напомним, скандальный пост учителя математики из села Белес Зеленовского района был размещен 20 июля сразу после убийства фигуриста Дениса Тена. В своем посте Байзенов написал, что "Ради одного китайца не стоит плакать" и назвал убийц Дениса "красавчики". Позже Шерхан разместил в соцсети видео с извинениями. Теперь ему грозит уголовное наказание по статье 174 часть 1 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", а также увольнение с работы. Односельчане учителя осудили поступок учителя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.