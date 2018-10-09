Об этом сообщил директор КГУ «Смарт - Атырау» Адильбек Танкиев. -В настоящее время идет установка пунктов реализации карт оплаты в торговых центрах «Тамаша», «Байзар» и «Атырау». В скором времени платежные карточки для электронного билетирования появятся в продаже во всех торговых центрах города. Стоимость одной карты с нулевым счетом будет составлять 300 тенге, - рассказал Адильбек Танкиев. Всего для населения будут доступны 9 различных видов платежей – наличными у кондуктора, банковской картой, с помощью Bluetooth, смартфона с NFC-приложением, sms-уведомление и по QR-коду. До конца года планируется присвоить QR-коды всем автобусам и запустить мобильное приложение «SmartQala», с помощью которого можно будет производить другие виды оплат. Напомним, что система электронного билетирования была внедрена в Астане и Алматы в офф-лайн режиме. Преимущество проекта в Атырау заключается в том, что платежи будут приниматься в онлайн-формате. Режим реального времени позволит владеть информацией о ежедневном пассажиропотоке, а также вести контроль за движением общественного транспорта. -Цель внедрения электронной системы билетирования в Атырау - обеспечение открытости и прозрачности работы общественного транспорта. Планируется, что благодаря внедрению новой системы, увеличится качество обслуживания в пассажирском транспорте, заработная плата водителей и кондукторов, доход компаний перевозчиков, и соответственно, налоговые поступления в бюджет. Кроме того, вырастет срок эксплуатации автобусов, так как появятся средства на поддержание технического состояния пассажирского транспорта в хорошем состоянии, - рассказал Адильбек Танкиев. Напомним, что ко Дню города автопарк Атырау пополнился двадцатью новыми автобусами, к концу текущего года на линию выйдут еще 80 автобусов. Новый общественный транспорт уже будет оснащен мобильными платежными устройствами.