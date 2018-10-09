Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет" 10 октября, в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 18 градусов тепла, ночью +5. В Атырау ожидается малооблачная погода без осадков. Днем +20, ночью 9 градусов выше нуля. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем 18 градусов тепла, ночью +5. По прогнозам синоптиков, в Актау ожидается переменная облачность. Днем 21 градус тепла и +10 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.