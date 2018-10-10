Иллюстративное фото из архива "МГ" В приказе отражены тарифы на оказание медицинской помощи (доврачебной, квалифицированной, специализированной, медико-социальной) и высокотехнологичных медицинских услуг. -Утвержденные тарифы – это стоимость медицинских услуг, возмещаемые государством из бюджета медицинским организациям за лечение одного пролеченного случая, - сообщили в Минздраве. В ведомстве отметили, что стоимость медуслуг варьируется в зависимости от уровня сложности оказанной пациентам медицинской помощи. Данным приказом введена оплата услуг по акушерско-гинекологическому и неонатологическому профилям с учетом расходов, которые несут медицинские организации при лечении сложных случаев. В министерстве отметили, что приказ затрагивает медицинские организации, оказывающие медицинские услуги стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП и в дальнейшем – при внедрении ОСМС, то есть те медицинские организации, в том числе частные, которые имеют договоры об оказании медицинских услуг с Фондом социального медицинского страхования. Необходимо отметить, что данные тарифы – это расходы государства на медицинские услуги, которые предоставляются гражданам бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.