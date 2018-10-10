Досудебное расследование начато по статье 99 УК РК "Убийство двух и более лиц", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 6 октября в одной из квартир Уральска найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. - В настоящее время сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое подозреваемых 1983 и 1991 годов рождения. По данному факту следственным управлением ДВД ЗКО начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК РК "Убийство двух и более лиц", - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. Напомним, 6 октября 2018 года тела двух мужчин были обнаружены в арендованной квартире по улице Х.Чурина. Как рассказали соседи, тела обнаружила уборщица. Продавщица в магазине рассказала, что накануне к ним заходили трое мужчин, которые купили продукты и выпивку. Двое из них позже были обнаружены мертвыми. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.