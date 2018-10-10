Актуальные вопросы подготовки к отопительному периоду были рассмотрены на совещании под председательством акима Актюбинской области Бердыбека САПАРБАЕВА, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как доложил руководитель управления энергетики и ЖКХ Дастан АМАНОВ, в рамках подготовительных работ в этом году по области отремонтировано 586 котельных, 238,9 км. тепловых сетей, 482,3 км. сетей водоснабжения и водоотведения, 272,9 км. сетей электроснабжения, 1 590 социальных объектов и более 2,5 тысяч многоквартирных жилых домов. - Что касается запасов топлива, то все социальные объекты полностью обеспечены углем для собственных автономных котельных. Между тем, потребность населения области в угле составляет 40 880 тонн. На сегодня фактически завезена треть от этого объема, - проинформировал Дастан АМАНОВ. О готовности к зиме также доложили руководители коммунальных предприятий и по видеоконференцсвязи акимы районов области. Бердыбек САПАРБАЕВ поручил максимально ускорить поставку угля и обеспечить наличие не менее месячного запаса твердого топлива. - К 15 октября все объекты и службы должны быть полностью готовы к подаче тепла. Также обращаюсь к присутствующим здесь представителям компаний-монополистов: было поручение Главы государства – будет жесткий спрос с тех, кто включает свои инвестиционные обязательства в тарифы. Взяли на себя обязательство – выполняйте их самостоятельно, не перекладывая на потребителей, - подчеркнул аким области. В целом, подготовка к отопительному периоду в Актюбинской области проходит в штатном режиме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.