Диплом AUBG признается не только в странах Европейского союза, но и в самих Соединенных Штатах Америки.

AUBG считается гуманитарным вузом и предлагает следующие специальности: • Бизнес-администрирование; • Информационные технологии; • Экономика; • Журналистика и массовые коммуникации; • Информационные системы; • Политология и международные отношения.

- Американский университет в Болгарии (AUBG) - это настоящее американское образование, только значительно дешевле того, что вы можете получить в США, - рассказывает Александра ЯНАКИЕВА. - Американский университет расположен в городе Благоевград, в местности, которая знаменита своей природой. Вуз работает с 1991 года. На данный момент в нем обучается более 1000 студентов с 40 стран мира. Преподавание в вузе ведется на английском языке, а преподаватели - профессора из США или специалисты, получившие образование в других странах Запада.- Я закончила этот вуз несколько лет назад по специальности «Бизнес-администрирование» и не пожалела, что поступила именно туда. Мне очень нравится, что Американский университет в Болгарии дает возможность получить образование в своих стенах каждому молодому человеку. Обеспечить всех бесплатным образованием ресурсы Университета, конечно, не позволяют. Но каждый, кому поддержка необходима, получит её в той или иной степени, это может быть: грант, стипендия, работа, возможность определиться с учебными кредитами, - поделилась руководитель международного отдела центра «Destination» Лилия ГАЙСИНА.За четыре года студент AUBG имеет возможность получить две специальности. Это возможно благодаря кредитной системе вуза. Студент сам выбирает предметы, которые хотел бы получить. Если вы хотите посмотреть мир, то AUBG дает прекрасную возможность для этого. Все студенты вуза имеют право на участие в программах обмена. Вы можете выбрать место обучения из более чем 300 университетов США и более 50 университетов по всей Европе.Виталий Конюхов (г. Уральск, студент І курса AUBG) с ректором вуза С.Салливаном и президентом Болгарии 2012-2017 Р. Плевнелиевым. - Про компанию «Destination Tour» нам подсказали друзья. Ещё лет восемь назад сын ходил в центр «Destination» обучаться английскому языку. Окончив школу, при помощи «Destination Tour» сын поступил в Американский университет в Болгарии. Этот университет мы выбрали не случайно. Мы услышали и прочитали очень хорошие рекомендации и отзывы об этом университете. Болгария - это прекрасный климат, мир и благополучие в стране. Всё документы были оформлены быстро и четко. Команда «Destination Tour» работает организованно и слаженно. Спасибо за информацию и помощь в оформлении документов! Желаем успехов и процветания этой компании! - поделилась мама Виталия Светлана КОНЮХОВА.Лилия Гайсина, выпускница AUBG 2015, FLEX 2010, с группой Приглашаем на бесплатную презентацию «American University in Bulgaria» родителей, школьников старших классов и студентов.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.