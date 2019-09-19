Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления кадровой политики департамента полиции ЗКО Руслан Кадыркеев, всего в области насчитывается 2412 сотрудников полиции, 2142 из которых - аттестованные сотрудники. – В этом году 23 сотрудника полиции были уволены по отрицательным мотивам. По сравнению с прошлым годом эта цифра идет на снижение, в 2018 году 27 полицейских были уволены. Не стоит путать понятия "отстранение" и "увольнение". Отстранение - это когда полицейский отстраняется от занимаемой должности, но не покидает органы внутренних дел. Ему могут быть предложены более низкие должности. Увольнение - полностью теряет статус сотрудника полиции, - рассказал Руслан Кадыдркеев. По словам начальника управления, в данный момент ведется набор в ряды сотрудников полиции. На сегодняшний день в департаменте имеется 180 единиц вакантных должностей. Больше всего не хватает инспекторов служб батальона патрульной полиции. – В этом году мы уже провели три конкурса для поступления на службу. С 13 по 26 сентября мы объявили очередной конкурс. Набор в ряды сотрудников полиции проводится на конкурсной основе. Кандидатам необходимо пройти тестирование в агентстве по делам государственной службы, тест на знание нормативно-правовой базы РК, тест на логическое мышление и оценку личных качеств. Кроме этого, кандидат не должен быть старше 35 лет, иметь образование не ниже среднего и успешно пройти военно-врачебную комиссию, - рассказал Руслан Кадыдркеев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.