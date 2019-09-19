Еще 349 сотрудников полиции были наказаны за различные проступки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления кадровой политики департамента полиции ЗКО Руслан Кадыркеев, всего в области насчитывается 2412 сотрудников полиции, 2142 из которых - аттестованные сотрудники. – В этом году 23 сотрудника полиции были уволены по отрицательным мотивам. По сравнению с прошлым годом эта цифра идет на снижение, в 2018 году 27 полицейских были уволены. Не стоит путать понятия "отстранение" и "увольнение". Отстранение - это когда полицейский отстраняется от занимаемой должности, но не покидает органы внутренних дел. Ему могут быть предложены более низкие должности. Увольнение - полностью теряет статус сотрудника полиции, - рассказал Руслан Кадыдркеев. По словам начальника управления, в данный момент ведется набор в ряды сотрудников полиции. На сегодняшний день в департаменте имеется 180 единиц вакантных должностей. Больше всего не хватает инспекторов служб батальона патрульной полиции. – В этом году мы уже провели три конкурса для поступления на службу. С 13 по 26 сентября мы объявили очередной конкурс. Набор в ряды сотрудников полиции проводится на конкурсной основе. Кандидатам необходимо пройти тестирование в агентстве по делам государственной службы, тест на знание нормативно-правовой базы РК, тест на логическое мышление и оценку личных качеств. Кроме этого, кандидат не должен быть старше 35 лет, иметь образование не ниже среднего и успешно пройти военно-врачебную комиссию, - рассказал Руслан Кадыдркеев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.