10 сентября в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении жительницы ЗКО. 35-летняя Евгения Башарова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 УК РК "Убийство", и ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Свой срок женщина будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, она должна будет пройти принудительное лечение от алкоголизма. Трагедия произошла 10 апреля 2019 года в селе Железново района Байтерек. Из материалов дела следует, что во время совместного распития алкогольных напитков между Евгенией Башаровой и её сожителем Евгением Скипиным произошла ссора, поводом которой послужила фраза женщины о том, что мужчины не является отцом её младшего ребенка. – Между ними произошла драка, во время которой Башарова схватила нож и нанесла удары Скипину, после которых мужчина перестал её избивать. Далее в коридоре между сожителями вновь завязалась драка. Скипин стал тащить её за волосы, а женщина снова схватилась за нож. В это время мужчина, увидев нож в руках Башаровой, тоже выхватил металлический предмет и нанес им удары женщине. После чего он прекратил удары и отошел в сторону. Однако женщина начала наносить беспорядочные удары ножом в область головы, шеи, грудной клетки, живота и рук. От полученных ранений Скипин сел на колени, но Башарова не остановилась на этом и продолжала наносить ножевые ранения. Вследствии чего Евгений Скипин скончался на месте, - зачитал судья Бакыт Ермаханов. Стоит отметить, что судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчине было нанесено 24 ножевых ранений, 10 из которых - проникающие. – В суде установлено, что Башарова совершила убийство не с целью самообороны, поскольку она не чувствовала страха перед погибшим. Данный факт подтверждают слова свидетелей, которые рассказали, что это была не первая драка между ними. Доводы подсудимой о том, что Скипин угрожал ей и её детям убийством, суд признал необоснованными, поскольку они состояли в гражданском браке и у них был совместный ребенок. Евгений Скипин был маленького роста, весом примерно 60-65 килограммов, и это свидетельствует об отсутствии физического превосходства. Тем более у него не было умысла на убийство Башаровой. После совершения преступления женщина бросила труп в погреб, - добавил судья. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал частичное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие четырех несовершеннолетних детей. Кроме этого, женщина страдает туберкулезом. Отягчающим обстоятельством явилось то, что убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, судом вынесено частное постановление в адрес департамента полиции, так как следователем были допущены грубые нарушения. Между тем сама осужденная заявила, что не согласна с вынесенным приговором. – Я защищалась, не хотела его убивать. Наоборот, это он хотел лишить меня жизни, - заявила Евгения Башарова. Брат осужденной Николай Подгорный отметил, что не согласен с приговором и будет его обжаловать. – Она защищалась от него, ведь он мужчина, в любом случае, был сильнее её. Следствие шло с грубыми нарушениями. Никаких доказательств её вины нет, кроме показаний самой Евгении, - добавил мужчина. Мать погибшего Марина Скипина заявила, что её сына можно было спасти, если бы ему вовремя была оказана помощь. – Я не согласна с тем, что она не хотела убивать моего сына. Она скинула моего сына в погреб. Он умер не сразу, его можно было спасти. Он лежал в погребе, она спокойно ела, спала в этом доме. Сыну было всего 31 год, он не пил. Внука хочу взять к себе, - рассказала женщина.