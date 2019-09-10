Как только установят личность велосипедиста, его к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В департаменте полиции ЗКО рассказали, что на данный момент полицейские устанавливают личность парня, который ехал на велосипеде на запрещающий сигнал светофора на перекрестке улицы Сатыбалды Даумова и проспекта Евразия. - Водитель велосипеда при установлении личности будет привлечен к административной ответственности по статье 599 КоАП РК "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика", которая влечет штраф в размере 10 МРП, - пояснили в департаменте полиции ЗКО. Напомним, 9 сентября в социальной сети появился видеоролик, где запечатлен парень, который едет на велосипеде, сидя спиной к рулю, при этом он переезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора.      