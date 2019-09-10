На острую проблему нехватки кадров посетовал технический директор одного из крупных в Индерском районе Атырауской области ТОО, производящих соль, Димат Кажымурат. Проблему он озвучил на встрече с акимом Индерского района Мейримом Калауи и директором Палаты предпринимателей Атырауской области Абдоллой Идресовым. По словам Димата Кажымурата, предприятие планирует расширять производство, однако очень не хватает работников. - На сегодняшний день нам нужно 20-30 работников разных специальностей. Разнорабочим мы готовы платить от 100 тысяч тенге. Через неделю планируем начать производство пищевой соли. Тогда нам еще потребуется 80-100 человек. Хотим трудоустраивать местное население, однако желающих очень мало, - рассказывает Димат Кажымурат. Аким района Мейрим Калауи подтвердил, что проблема действительно актуальна для ряда предприятий. - Сельчане с неохотой трудоустраиваются на предлагаемые места в районе, предпочитая работу вахтовым методом на Тенгизе. По данному вопросу дано поручение районному центру занятости, ведется работа с местным колледжем. Не только предприятие «ИндерТуз» нуждается в качественной рабочей силе, мы ищем пути решения данной проблемы. Нужно отметить, что образовательная программа колледжа устаревшая, она не соответствует требованию времени. В этом направлении мы ведем работу с управлением образования и Палатой предпринимателей, - отметил аким района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.