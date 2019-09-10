Фотографии были размещены в паблике zhaloba_uralsk_official с таким комментарием: - Недавно были в конюшне, которая в Асане. Хотела бы «похвалить» персонал за такое «хорошее» содержание животных. Больше половины лошадей в таком состоянии! - говорится в сообщении. Люди сразу же возмутились размещенными фотографиями. - Жалко как. Человек, имеющий животного, должен предоставить уход, питание. То есть нести ответственность. Как после такого смотреть в эти глаза, - пишут люди в комментариях. В спортивной школе опровергли размещенную информацию, отметив, что на фото снята травмированная лошадь. - На соревнованиях получают травмы по 3-4 лошадей. Кокпар – очень травмоопасный вид спорта. Лошадь по кличке Федерал получил разрыв сухожилия. Сейчас он идет на поправку. Но уже не сможет больше принимать участие в соревнованиях, - рассказал ветеринарный врач Тельман Хасенов. В управлении физкультуры и спорта проинформировали, что в этом году на закуп кормов для спортшколы выделено 12 млн тенге. Животные получают трехразовое питание. - Здесь даже спортсмены получают травмы. Лошади ежедневно тренируются, у них худощавое телосложение. Жирные животные не смогут участвовать в соревнованиях. Лошадей кормят зерном и сеном, за ними постоянно ухаживают конюхи, - заявил заведующий по хозяйственной части ОДЮСШ по национальным видам спорта Муратбек Балтабеков. Всего в спортивной школе содержится 38 лошадей. С ними занимаются 120 спортсменов.