Сегодня, 10 сентября, в региональной службе коммуникаций состоялся брифинг, на котором руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Ринат Кубатаев рассказал, что с 16 сентября по области будет проводиться дополнительная иммунизация против кори и краснухи лиц в возрасте 20-29 лет. - Вакцинация будет проводиться военнослужащим и личному составу министерства обороны РК, министерству внутренних дел РК, комитету национальной безопасности РК, осужденным, лицам, работающим вахтовым методом по месту пребывания независимо от прививочного статуса. Дополнительной иммунизации не подлежат те, кто имеет постоянные медицинские противопоказания к профилактической прививке против кори и краснухи, имеющие документальное подтверждение о полученной прививке против кори, краснухи и паротита в этом году, беременные и женщины в период лактации, - отметил Ринат Кубатаев. - Вакцинация гражданского населения будет проводиться в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций специально подготовленными прививочными бригадами. Необходимость дополнительной иммунизации обусловлена тем, что по области продолжается регистрация заболеваемости корью, как и по всей территории республики и в мире. По словам Рината Кубатаева, по данным Европейского регионального бюро ВОЗ на 30 июля 2019 года, зарегистрировано более 130 тысяч случаев кори, в 49 странах. - Неблагополучная ситуация по кори зарегистрирована на первом месте в Украине - 84394 случая, на втором месте в Казахстане - 9430 случая, только потом идут Грузия, Израиль, Российская Федерация. В Казахстане эпидемиологическая ситуация по кори характеризуется осложнением с ноября этого года, пик заболеваемости приходиться на январь-февраль месяцы этого года, - пояснил Ринат Кубатаев. Стоит отметить, что с начала года в области зарегистрировано 119 случаев кори, из них 54 случая кори у детей. - В Уральске зарегистрировано 69 случаев, в районе Байтерек – 23 случая, 7 случаев в Бурлинском районе, 6 в Бокейординском, 4 в Сырымском и столько же в Теректинском районах, - говорит Ринат Кубатаев. - Высокая заболеваемость регистрируется среди не привитого населения старше 20 лет и детей до 1 года жизни, не достигших прививочного возраста. В рамках подготовки к дополнительной иммунизации лиц в возрасте 20-29 лет подлежит 64700 человек. К слову, первые признаки кори - это общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость, конъюнктивит, кашель. Основные признаки - это сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после опускающаяся до нижней части тела и ног, белые - как скопление манной крупы и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти. - Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация, - отметил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.