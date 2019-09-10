В Шоланкатинском сельском округе Сырымского района посевом занимаются девять крестьянских хозяйств. Здесь было засеяно 640 гектаров яровой пшеницы, свыше двух тысяч гектаров ячменя и 48 гектаров проса. На сегодняшний день большую часть урожая уже собрали. Аграрии отмечают, что в среднем с одного гектара было собрано до 5 центнеров ячменя. - Работать начинаем с раннего утра и до позднего вечера, чтобы успеть собрать урожай до начала заморозков и дождей. Вообще я работаю учителем физической культуры в местной школе, а в сезон уборки подрабатываю на поле комбайнером. Здесь много тех, кто занимается полевыми работами лишь сезонно. Но все уже опытные, поэтому проблем не возникает. К тому же это неплохая возможность подзаработать, — рассказал комбайнер Маулет Айдаров. В этом году осадков выпало больше, чем в прошлом году. Поэтому многие крестьянские хозяйства довольны урожаем. К примеру, крестьянское хозяйство «Абай» смогло собрать по 8 центнеров пшеницы с гектара. - Лето считается засушливым, если осадки выпадают один раз. В этом году с погодой аграриям повезло. Дожди были несколько раз и хорошо оросили посевные. Многие крестьянские хозяйства уже завершили сенокос, — сообщили в сельском акимате. Что касается пшеницы, то в среднем здесь урожайность составляет 7,2 центнера с гектара. По словам крестьян, было время, когда урожай был намного выше и сейчас этот показатель упал на 4 центнера. В сельском округе площадь масличных и кормовых культур составляет 130 гектаров, однолетних кормовых было посеяно 870 гектаров.