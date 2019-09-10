Иллюстративной фото из архива "МГ" Как рассказал начальник департамента по делам обороны ЗКО Марат Есенов, в состав департамента входят 12 подразделений по районам области и одно управление. – Наш департамент не только призывает солдат на срочную службу, но еще и призывает офицеров запаса, военнослужащих по контракту, отправляем кандидатов в военно-учебные заведения, в республиканские школы "Жас Улан", а также мы несем ответственность за начальную военную подготовку в школах. Ежегодно призыв проходит в два этапа - весной и осенью. С 1 сентября стартовала республиканская акция "Ел Тірегі-2019", и мы начали комплектование наших подразделений. В этом году около 800 человек мы призвали в ряды армии во время осеннего призыва. До призыва мы изучаем личностные, морально-деловые качества, состояние здоровья потенциальных новобранцев. При комплектовании приоритет идет набор в службу государственной охраны. Отбор осуществляется очень строго, проверяются родственники на наличие судимости. Ежегодно из нашей области отправляются 60 человек для службы государственной охраны, - рассказал Марат Есенов. По словам начальника департамента, около 400 новобранцев отправляются служить в ряды пограничной службы. Их также отбирают тщательным образом, в основном уделяется особое внимание морально-психологическому состоянию молодых людей. Далее комплектуются части МО РК, которые расположены во всех городах страны. – Эти ребята будут служить моряками, связистами, танкистами, в артиллерийской и противовоздушной частях. Здесь особое внимание уделяется наличию образования. Около 600 новобранцев отправляются служить именно по этим категориям. В ряды национальной гвардии зачисляются около 700 новобранцев ежегодно. Все призывники проходят тщательный медицинский осмотр, психологическое тестирование. Но есть и отрицательные моменты, есть ребята, которые уклоняются от службы. С каждым годом законодательство ужесточается, ярые "уклонисты" привлекаются к ответственности и на них накладывается штраф до двух млн тенге. С начала года около 50 человек были привлечены к ответственности за уклонение от службы в армии. Но есть и такие ребята, которые сами просятся на службу, даже в случае отказа по медицинским показаниям все равно заходят, просят. Мы тут ничего поделать не можем, - рассказал Марат Есенов. Выяснилось, что в основном у потенциальных новобранцев встречаются проблемы со зрением и позвоночником. Причиной тому специалисты называют малоподвижный образ жизни и чрезмерное увлечение смартфонами и гаджетами. – Радует тот факт, что физическое состояние молодых ребят улучшается, они запросто подтягиваются, занимаются спортом. Призывной контингент от 18 до 27 лет. Ребята знают, что воинская служба нужна, она прибавляет опыт, мужество, а наличие военного билета обязательно для трудоустройства в дальнейшем. 13 октября мы отправляем первую партию призывников. 14 жителей области поедут служить в Алматинскую область, а в ноябре ожидается прибытие 100 новобранцев, которые будут служить в воинской части 5517 города Уральск, - добавил Марат Есенов.