По данному делу начато досудебное расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщалось ранее, несколько автомашин узбекских дальнобойщиков были забросаны камнями. Видео с результатом хулиганства - разбитыми окнами и вмятинами - снял один из дальнобойщиков и выложил в Сеть. - 8 сентября на участке с.Х.Ергалиева Исатайского района Атырауской области несколько подростков повредили камнями транзитный грузовой транспорт. Водитель фургона обратился в полицию. В тот же день сотрудниками полиции были установлены 6 несовершеннолетних жителей села Х.Ергалиева, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. С родителями подростков проведена профилактическая беседа. Вместе с тем, начато досудебное расследование по статье 293 ч.2 УК РК "Хулиганство". Лина ОЙЛОВА