ДТП со смертельным исходом произошло 9 сентября в 22.45 по улице Жангир хана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в результате ДТП погиб парень 25 лет. - Смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи. 24-летний парень получил вывих бедра, он был госпитализирован в многопрофильную больницу города Уральск, 38-летний мужчина получил ушибы, был направлен на амбулаторное наблюдение, - пояснили в облздраве. Напомним, по словам очевидцев, автомобиль марки "Мерседес" ехал по Жангир хана в сторону города и врезался в "ВАЗ-2110", который выезжал с остановки "Жазира". После столкновения с "ВАЗом" иномарка сбила бордюр и, видимо, несколько раз перевернувшись, упала на бок перед магазином "Феникс".