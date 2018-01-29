25 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Уральске

Пожар произошел 27 января в многоэтажном доме по проспекту Абулхаир хана в 18.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На первом этаже многоэтажного дома загорелись вещи в подсобном помещении. - Из дома были эвакуированы 25 человек, 6 из которых дети. Вывести людей на улицу пожарным помогли солдаты, которые в это время патрулировали данный район. В подсобном помещении на 8 квадратных метрах горели личные вещи и автомобильные покрышки, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. На место пожара выезжали четыре единицы техники. Причины возгорания, ущерб, а также