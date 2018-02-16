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Происшествия

25 кг осетрины изъяли полицейские у жительницы Атырау

12 февраля в Атырау стартовало ОПМ "Кедергі", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео ДВД В Атырау продолжаются мероприятия по борьбе с браконьерством и незаконным выловом рыб осетровых пород. Так, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кедергі» сотрудники УБОП ДВД Атырауской области задержали женщину при которой обнаружено 25 кг рыб осетровых пород, черная икра общим весом 2 кг. Незаконный груз был изъят. - 13 февраля сотрудниками роты дорожно-патрульной полиции на трассе Атырау-Уральск в районе поселка Индер была остановлена автомашина марки «Лексус», в салон
gorod
25 кг осетрины изъяли полицейские у жительницы Атырау
12 февраля в Атырау стартовало ОПМ "Кедергі", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео ДВД В Атырау продолжаются мероприятия по  борьбе  с браконьерством и незаконным выловом рыб осетровых пород. Так, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кедергі» сотрудники УБОП ДВД Атырауской области задержали женщину при которой обнаружено 25 кг рыб осетровых пород, черная икра общим весом 2 кг.  Незаконный груз был изъят. - 13 февраля сотрудниками роты дорожно-патрульной полиции на трассе Атырау-Уральск в районе поселка Индер была остановлена автомашина марки «Лексус», в салоне которой обнаружено и изъято примерно 800 кг сазана и 42 рыбы осетровых пород. По двум выше указанным фактам начато досудебное расследование  по ст. 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Мероприятия по указанным направлениям продолжаются, какая-либо иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. ODoYb0Pcvcs Ерлан ОМАРОВ
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