25 кг осетрины изъяли полицейские у жительницы Атырау

12 февраля в Атырау стартовало ОПМ "Кедергі", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео ДВД В Атырау продолжаются мероприятия по борьбе с браконьерством и незаконным выловом рыб осетровых пород. Так, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кедергі» сотрудники УБОП ДВД Атырауской области задержали женщину при которой обнаружено 25 кг рыб осетровых пород, черная икра общим весом 2 кг. Незаконный груз был изъят. - 13 февраля сотрудниками роты дорожно-патрульной полиции на трассе Атырау-Уральск в районе поселка Индер была остановлена автомашина марки «Лексус», в салон