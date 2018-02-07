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Социум

25 миллионов тенге выделено на установку турникетов в школах Атырау

В настоящее время турникеты уже установили в 30 городских школах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из соцсетей Об этом порталу сообщила начальник городского отдела образования Светлана АМАНШИЕВА. Всего же в Атырау насчитывается 57 школ. Помимо турникетов во всех общеобразовательных учреждениях города уже установлены камеры видеонаблюдения. - На данный момент в школах установлено 1734 камеры и 30 турникетов. Работы по установке последних продолжатся в течение года. Эти меры безопасности обязательны, согласно правилам защиты образовательных учреждений от террористической угрозы,
gorod
25 миллионов тенге выделено на установку турникетов в школах Атырау
В настоящее время турникеты уже установили в 30 городских школах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из соцсетей Об этом порталу сообщила начальник городского отдела образования Светлана АМАНШИЕВА. Всего же в Атырау насчитывается 57 школ. Помимо турникетов во всех общеобразовательных учреждениях  города уже установлены камеры видеонаблюдения. - На данный момент в школах установлено 1734 камеры и 30 турникетов. Работы по установке последних продолжатся в течение года. Эти меры безопасности обязательны, согласно правилам защиты образовательных учреждений от террористической угрозы, - сообщила Светлана АМАНШИЕВА. Отметим, что записи с  камер видеонаблюдения хранятся месяц. А на турникетах при согласии родителей возможно внедрение системы SMS-оповещений. Благодаря этой платной услуге родители смогут получать  уведомления о входе и выходе ребёнка из школы. Камилла МАЛИК
деньги видео камеры установка турникеты

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