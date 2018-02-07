25 миллионов тенге выделено на установку турникетов в школах Атырау

В настоящее время турникеты уже установили в 30 городских школах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из соцсетей Об этом порталу сообщила начальник городского отдела образования Светлана АМАНШИЕВА. Всего же в Атырау насчитывается 57 школ. Помимо турникетов во всех общеобразовательных учреждениях города уже установлены камеры видеонаблюдения. - На данный момент в школах установлено 1734 камеры и 30 турникетов. Работы по установке последних продолжатся в течение года. Эти меры безопасности обязательны, согласно правилам защиты образовательных учреждений от террористической угрозы,