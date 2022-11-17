В 250 млн тенге обойдётся капитальный ремонт набережной в Уральске

Однако деньги ещё не выделили, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" На общественном совете заместитель акима Уральска Мирас Мулкай рассказал, что на Набережной возле площади Победы планируют провести ремонт. - У нас есть дефектный акт на 250 миллионов тенге (то есть капитальный ремонт Набережной обойдется в такую сумму). Однако таких денег нет, и поэтому сейчас заключили договор на ремонтно-восстановительные работы (поклеить плитку, привести Набережную в порядок). На капитальный ремонт средства запросят только в следующем году, - отметил он. Председатель общественного совета Бакытж