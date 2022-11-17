Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В 250 млн тенге обойдётся капитальный ремонт набережной в Уральске

Однако деньги ещё не выделили, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" На общественном совете заместитель акима Уральска Мирас Мулкай рассказал, что на Набережной возле площади Победы планируют провести ремонт. - У нас есть дефектный акт на 250 миллионов тенге (то есть капитальный ремонт Набережной обойдется в такую сумму). Однако таких денег нет, и поэтому сейчас заключили договор на ремонтно-восстановительные работы (поклеить плитку, привести Набережную в порядок). На капитальный ремонт средства запросят только в следующем году, - отметил он. Председатель общественного совета Бакытж
Кристина Кобина
В 250 млн тенге обойдётся капитальный ремонт набережной в Уральске
Однако деньги ещё не выделили, передаёт портал «Мой ГОРОД».
250 миллионов тенге выделили на ремонт набережной в Уральске
250 миллионов тенге выделили на ремонт набережной в Уральске
Фото из архива "МГ" На общественном совете заместитель акима Уральска Мирас Мулкай рассказал, что на Набережной возле площади Победы планируют провести ремонт.
- У нас есть дефектный акт на 250 миллионов тенге (то есть капитальный ремонт Набережной обойдется в такую сумму). Однако таких денег нет, и поэтому сейчас заключили договор на ремонтно-восстановительные работы (поклеить плитку, привести Набережную в порядок). На капитальный ремонт средства запросят только в следующем году, - отметил он.
Председатель общественного совета Бакытжан Нурбаев подчеркнул, что необходимо для этого выбрать ответственную компанию.
- Я уже поднимал этот вопрос. Расследовал это дело. Тогда выяснилось, что подрядчиком выступал ТОО «Болашак-Т», но его субподряду сказали передать эти работы другой компании. Половина работы была бракованная. Тогда мне задали вопрос: вы что придираетесь? Там же наводнение было...Я ответил: извините, Санкт-Петербург сколько лет стоит? А Венеция? Я плавал по этим каналам. Сотни лет прошло и ничего, а здесь семь лет и всё посыпалось, - сказал Бакытжан Нурбаев.
Стоит отметить, что Набережную в районе Стеллы построили в 2013 году. На её строительство потратили около 500 млн тенге. В мае 2016 года её частично затопило. Уже в июле Набережная поросла травой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Набережная

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article