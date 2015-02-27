Сегодня, 27 февраля, в Уральске проходит очередная ярмарка вакансий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". vakansii2 На ярмарку пришли около семисот желающих получить работу на предприятиях города. - В ярмарке приняли участие 45 организаций, - рассказала заместитель начальника городского отдела занятости и социальных программ Кырмызы АЙТКАЛИЕВА. - На сегодняшний день требуются люди по 250 различным специальностям. Эта ярмарка проводится нами совместно с областным молодежным ресурсным центром. Хочу отметить, что такие ярмарки действительно дают положительный результат. Так, в прошлом году было проведено 7 ярмарок и были устроены на постоянную работу 309 человек, на социальные рабочие места - 19 человек, на общественных работах работали 24 человека, по молодежной практике - 35 человек, а также обучение смогли пройти 13 человек. Как видите, результаты есть, и мы надеемся, что и в дальнейшем цифра трудоустроенных будет расти. В ярмарке вакансий приняли участие представители предприятий и организаций из таких сфер, как строительство, здравоохранение, за рабочими кадрами также пришли сотрудники режимного учреждения 170/2. Как отметили представители организаций, тяжелее всего было найти желающих занять медицинские должности. Так, в некоторых организациях требовались врачи-психотерапевты, фельдшеры и терапевты. Среди желающих найти работу были и люди, имеющие инвалидность, которые с грустью констатировали, что для себя работы так и не нашли. - По специальности я техник-технолог нефтегазового дела, - говорит представительница ОО «Арба» Гульсайра ГАТАУОВА. – Пришла на ярмарку уже не в первый раз. Подхожу к столикам, подаю резюме, но мне практически все говорят, что такие кадры не требуются. Обидно, что, имея образование, я не могу устроиться на работу. Да вообще с нашего курса из 20 человек, насколько я знаю, никто не смог устроиться по специальности. Вот встретила своего бывшего однокурсника, он тоже пришел в поисках работы. Может, есть такие счастливчики, которым везет и они устраиваются на работу, но чувствую, что и в этом году я не смогу устроиться по специальности. vakansii3 vakansii4 vakansii5 vakansii6