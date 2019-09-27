По сообщению региональной службы коммуникаций, в проектах задействовано 811 человек, свыше 40-ка из них – лица с ограниченными возможностями. По словам координатора проекта «Zhas project» в Атырауской области Айжан Аралбековой, основная доля реализуемых проектов в селах - 212, 45 - в городе. - Участники, получившие грант, организовали свое дело в самых разных сферах, это и кулинария, парикмахерское дело, швейная мастерская и многое другое. В течение шести месяцев каждый участник получает стипендию, так как они пока не имеют прибыль с проекта. Поэтому производимая продукция и услуги для социально уязвимых слоев населения предоставляются бесплатно, в качестве помощи. Студенты и те, кто имеет высшее образование, получают 60 тысяч тенге, все остальные - по 40 тысяч тенге, - рассказала Айжан Аралбекова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.