26 домов и детсад остались без отопления в Уральске

У них также нет горячей воды. Иллюстративное фото из архива "МГ" В службе 109 сообщили, что в связи с утечкой на внутриквартальных теплосетях отключены отопление и горячее водоснабжение в 26 жилых домах и детском саду «Орлёнок» на пересечении улиц Гагарина и Урдинского. Без этих благ цивилизации 2 035 абонентов пробудут ориентировочно до 21 часа. Связана ли утечка со снегопадом, не сообщается. Но обильные осадки уже оставили часть области без воды и света. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.