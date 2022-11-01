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Социум

26 домов и детсад остались без отопления в Уральске

У них также нет горячей воды. Иллюстративное фото из архива "МГ" В службе 109 сообщили, что в связи с утечкой на внутриквартальных теплосетях отключены отопление и горячее водоснабжение в 26 жилых домах и детском саду «Орлёнок» на пересечении улиц Гагарина и Урдинского. Без этих благ цивилизации 2 035 абонентов пробудут ориентировочно до 21 часа. Связана ли утечка со снегопадом, не сообщается. Но обильные осадки уже оставили часть области без воды и света. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
26 домов и детсад остались без отопления в Уральске
У них также нет горячей воды.
Уральцы просят включить отопление
Уральцы просят включить отопление
Иллюстративное фото из архива "МГ" В службе 109 сообщили, что в связи с утечкой на внутриквартальных теплосетях отключены отопление и горячее водоснабжение в 26 жилых домах и детском саду «Орлёнок» на пересечении улиц Гагарина и Урдинского. Без этих благ цивилизации 2 035 абонентов пробудут ориентировочно до 21 часа. Связана ли утечка со снегопадом, не сообщается. Но обильные осадки уже оставили часть области без воды и света. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск вода отопление

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