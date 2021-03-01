Убийство молодого мужчины произошло в июне прошлого года в селе Дарьинское, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО застрелили мужчину: односельчане рассказали подробности преступления Место происшествия с.Дарьинское 12 июня в 3.55 в дежурную часть Приурального ОП района Байтерек поступило сообщение о том, что в селе Дарьинское неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в 26-летнего мужчину. Последний вскоре скончался в реанимационном отделении многопрофильной больницы в городе Уральск. Под подозрение в убийстве попал житель этого же села 37-летний Иван Чурилов. 19 сентября стало известно, что дело передали в суд. 4 февраля этого года дело было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО. По материалам дела стало известно, что подсудимый Иван Чурилов с весны 2019 года хранил у себя дома охотничье ружье. - 12 июня прошлого года примерно в 03.00 Чурилов вместе с Касьяном, находясь в селе Дарьинское, приехали на мотоцикле к дому знакомой Миршамсовой, где ожидали ее. В то же время мимо них проезжали Исетов и Утарбаев на авто, за рулем которого был Исетов. Он заметил незнакомых Чурилова и Касьяна, остановился возле них, выйдя из автомашины спросил у них сигарету и между ними завязалась словесная ссора, в ходе которой Исетов позвонил по телефону к знакомому Галиуллину и попросил его подъехать к нему. Примерно через 10 минут Галиуллин подъехал на своей автомашине к дому, где находились Чурилов, Касьян, Исетов и Утарбаев. В это время Исетов стал бить Чурилова и Касьяна, затем набросился на последнего, произошла обоюдная драка. После чего Чурилов и Касьян остались возле указанного дома, а Галиуллин, Исетов, Утарбаев уехали на своих автомобилях, - пояснил и.о. председатель специализированного межрайонного суда ЗКО Бакыт Ермаханов. После инцидента Чурилов взял обрез ружья из своего дома, зарядил двумя патронами и направился к обидчику. - Когда он увидел Исетова, один раз выстрелил в его сторону, а затем скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений Исетов был доставлен в городскую многопрофильную больницу в Уральске, где в 19.50 этого же дня скончался, - сообщил Бакыт Ермаханов. По результатам расследования уголовного дела, суд признал виновным Чурилова по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", части 1 статьи 288 УК РК "Незаконное изготовление оружия", части 1 статьи 99 УК РК "Убийство", ему было назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.