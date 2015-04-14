Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

26 медработников отравились в буфете детской больницы №2 в Астане

Иллюстративное фото с сайта progorod59.ru 26 медицинских работников отравились в буфете Детской больницы №2 в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. "С 9 апреля начались поступления пострадавших медицинских работников Детской городской больницы №2, не больные, а именно работники, которые связывают свое заболевание с употреблением пищи в буфете для сотрудников учреждения. На сегодняшний день число пострадавших - 26 человек, 21 человек лежит в больнице. Предварительный диагноз - сальмонеллез. Состояние пациентов удовлетворительное", - сообщил заместитель директора департамента по защите п
Marat
26 медработников отравились в буфете детской больницы №2 в Астане
Иллюстративное фото с сайта progorod59.ru
Иллюстративное фото с сайта progorod59.ru
 Иллюстративное фото с сайта progorod59.ru 26 медицинских работников отравились в буфете Детской больницы №2 в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. "С 9 апреля начались поступления пострадавших медицинских работников Детской городской больницы №2, не больные, а именно работники, которые связывают свое заболевание с употреблением пищи в буфете для сотрудников учреждения. На сегодняшний день число пострадавших - 26 человек, 21 человек лежит в больнице. Предварительный диагноз - сальмонеллез. Состояние пациентов удовлетворительное", - сообщил заместитель директора департамента по защите прав потребителей Астаны Федор Пеев. Как отметил замдиректора департамента, специалисты вчера весь день занимались проверкой, отобрали продукцию на исследование в лабораторию, обследовали персонал пищеблока и персонал учебного учреждения. "Мной вынесено постановление о приостановлении работы пищеблока, пока они не устранят замечания. Мы дали им постановление о проведении профилактических мероприятий", - пояснил Пеев. По его данным, о факте массового отравления было сообщено в органы прокуратуры. Кроме того, департамент по защите прав потребителей готовит соответствующее исковое заявление в суд.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article