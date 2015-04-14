26 медработников отравились в буфете детской больницы №2 в Астане

Иллюстративное фото с сайта progorod59.ru 26 медицинских работников отравились в буфете Детской больницы №2 в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. "С 9 апреля начались поступления пострадавших медицинских работников Детской городской больницы №2, не больные, а именно работники, которые связывают свое заболевание с употреблением пищи в буфете для сотрудников учреждения. На сегодняшний день число пострадавших - 26 человек, 21 человек лежит в больнице. Предварительный диагноз - сальмонеллез. Состояние пациентов удовлетворительное", - сообщил заместитель директора департамента по защите п