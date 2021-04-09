2,6 миллиарда тенге потратят на стабилизацию цен на хлеб в Казахстане

Для стабилизации цен на хлеб в Алматы, Шымкенте и нескольких областях из резерва правительства планируют потратить 2,6 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Проект постановления правительства сегодня вынесли на публичное обсуждение. - Выделить Министерству сельского хозяйства из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2021 год на неотложные затраты, средства в сумме 2 миллиарда 661 миллион тенге для перечисления местным исполнительным органам Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординско