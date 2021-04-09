Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

2,6 миллиарда тенге потратят на стабилизацию цен на хлеб в Казахстане

Для стабилизации цен на хлеб в Алматы, Шымкенте и нескольких областях из резерва правительства планируют потратить 2,6 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Проект постановления правительства сегодня вынесли на публичное обсуждение. - Выделить Министерству сельского хозяйства из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2021 год на неотложные затраты, средства в сумме 2 миллиарда 661 миллион тенге для перечисления местным исполнительным органам Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординско
gorod
2,6 миллиарда тенге потратят на стабилизацию цен на хлеб в Казахстане
Для стабилизации цен на хлеб в Алматы, Шымкенте и нескольких областях из резерва правительства планируют потратить 2,6 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz.
В ЗКО хлеб подорожал на 15 тенге
В ЗКО хлеб подорожал на 15 тенге
Иллюстративное фото из архива "МГ"   Проект постановления правительства сегодня вынесли на публичное обсуждение. - Выделить Министерству сельского хозяйства из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2021 год на неотложные затраты, средства в сумме 2 миллиарда 661 миллион тенге для перечисления местным исполнительным органам Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей и городам Алматы, Шымкент бюджетных средств для стабилизации цен на хлеб пшеничный из муки первого сорта, - говорится в проекте. Отмечается, что эти деньги планируют потратить на возмещение расходов по железнодорожной транспортировке с марта по август 2021 года мукомольным предприятиям, заключившим меморандумы по сдерживанию цен на хлеб пшеничный из муки первого сорта. Публичное обсуждение проекта продлится до 22 апреля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article