Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Тлепберген Каюпов, одним из основных направлений бюджета является социальный блок, в который планируется направить 3,5 млрд тенге. – На социальную помощь и социальное обеспечение будет направлено два миллиарда тенге, в том числе на выплату государственной адресной социальной помощи - 1,7 миллиарда тенге. На сферу образования направлено 1,4 миллиарда тенге, в том числе на приобретение учебников и учебно-методического комплекса для школ области - 260 миллионов тенге, на размещение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях области - 53,6 миллионов тенге и на завершение строительства музыкальной школы "Акжайык" в городе Туркестан будет направлено 1,1 миллиарда тенге. На сферу культуры и спорта - 53,6 миллиона тенге и на здравоохранение - 70 миллионов тенге, - рассказал Тлепберген Каюпов. На развитие сельского хозяйства и охраны окружающей среды планируется направить 1,9 млрд тенге, 1,8 млрд из которых предусмотрены на кредитование для содействия развитию предпринимательства на селе. – На эти же средства планируется провести лесокультурные и противопожарные мероприятия и реконструкцию каналов в районах области. На жилищное строительство и подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено порядка 5,3 миллиарда тенге. В том числе эти средства предусмотрены на продолжение и завершение строительства многоквартирных жилых домов в Уральске, а также развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры Акжайыкского и Теректинского районов и города Уральск. На сферу ЖКХ направлено 401 миллион тенге, на которые предусмотрено водоснабжение в четырех сельских населенных пунктах Теректинского, Акжайыкского и Бокейординского районов и газоснабжение девяти сельских населенных пунктов Казталовского района, - сообщил руководитель управления. На текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог области выделено 100 млн тенге. – С учетом внесенных изменений областной бюджет составил 186,2 миллиарда тенге, - добавил Тлепберген Каюпов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.