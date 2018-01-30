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Социум

27 миллионов тенге выделено на отстрел бродячих собак в Атырау

Такая же сумма была выделена из местного бюджета на уничтожение бездомных животных и в прошлом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным городского отдела ветеринарии, из 27 миллионов тенге, выделенных в 2017 году, было освоено 26 миллионов, 1 миллион тенге был возвращен в бюджет. С начала нового года в городе и его пригородных сельских округах было уничтожено 225 бродячих собак. В ноябре прошлого года число отстреленных собак составляло 409, в декабре 2017 - 340. В основном бригады работали по жалобам жителей пригородных сельских округов. По словам специалистов, отстрел брод
gorod
27 миллионов тенге выделено на отстрел бродячих собак в Атырау
Такая же сумма была выделена из местного бюджета на уничтожение бездомных животных и в прошлом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По данным городского отдела ветеринарии, из 27 миллионов тенге, выделенных в 2017 году, было освоено 26 миллионов, 1 миллион тенге был возвращен в бюджет. С начала нового года в городе и его пригородных сельских округах было уничтожено 225 бродячих собак. В ноябре прошлого года число отстреленных собак составляло 409, в декабре 2017 - 340. В основном бригады работали по жалобам жителей пригородных сельских округов. По словам специалистов, отстрел бродячих животных будет производиться в течение всего года.
Ерлан ОМАРОВ
деньги Бюджет собаки отстрел

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