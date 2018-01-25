27 млрд тенге составил бюджет Уральска на 2018 год

Это почти на 25% больше бюджета 2017 года, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима г.Уральск Мурата МУКАЕВА, в этом году бюджет города составил 27,1 миллиардов тенге. Для сравнения в прошлом году бюджет составлял 21,9 миллиардов тенге. -Из общего объема городского бюджета трансферты из вышестоящих бюджетов составляют 6,3 млрд тенге. Также вдвое больше были выделены трансферты республиканского бюджета - 3,3 млрд тенге. Кредиты из Национального фонда предусмотрены в размере 1,3 млрд тенге. Из областного бюджета выделено 1,7 млрд тенге, - поя