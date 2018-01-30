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Социум

270 молодых врачей прибыли работать в ЗКО

Основная часть их отправилась работать в села, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 января, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ отчитался перед общественным советом региона. По словам главы области, в 2017 году бюджет здравоохранения увеличился и составил 38 млрд тенге. - В 2016 году мы провели капитальный ремонт четырех объектов здравоохранения, то в 2017 году - уже 19 объектов, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - За последние три года в область прибыли 270 молодых специалистов, из них в прошлом году - 86 человек. Половина прибывших молодых врачей уехали
gorod
270 молодых врачей прибыли работать в ЗКО
Основная часть их отправилась работать в села, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 января, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ отчитался перед общественным советом региона. По словам главы области, в 2017 году бюджет здравоохранения увеличился и составил 38 млрд тенге. - В 2016 году мы провели капитальный ремонт четырех объектов здравоохранения, то в 2017 году - уже 19 объектов, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - За последние три года в область прибыли 270 молодых специалистов, из них в прошлом году - 86 человек. Половина прибывших молодых врачей уехали работать в сельскую местность. Также аким области отметил, что за два года приобретено 77 единиц санитарного автотранспорта, в том числе 24 реанимобиля. - Проведена автоматизация диспетчерской службы скорой медицинской помощи, что сократило время доезда скорой на 3 минуты - с 12 до 9 минут. Кроме того, в регионе удалось снизить младенческую смертность на 14%, общую смертность населения и смертность от злокачественных заболеваний на 5%, - заключил Алтай КУЛЬГИНОВ.
врач село

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