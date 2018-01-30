270 молодых врачей прибыли работать в ЗКО

Основная часть их отправилась работать в села, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 января, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ отчитался перед общественным советом региона. По словам главы области, в 2017 году бюджет здравоохранения увеличился и составил 38 млрд тенге. - В 2016 году мы провели капитальный ремонт четырех объектов здравоохранения, то в 2017 году - уже 19 объектов, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - За последние три года в область прибыли 270 молодых специалистов, из них в прошлом году - 86 человек. Половина прибывших молодых врачей уехали