Выездное заседание регионального Ситуационного штаба прошло на пограничном пункте "Сырым". На заседании обсудили вопросы, связанные с контролем за перемещением товаров и транспорта через границу, а также с соблюдением законодательства при проведении внешнеэкономических операций.

Так, за 2023 год инспекторами приграничного ветеринарно-санитарного поста, в ходе документального и физического осмотра выявлены и возвращены в направлении выезда 234 автотранспорта, а также составлены административные протоколы на 200 лиц. Нарушения, за которые грузы не пропускали на территорию Казахстана, это отсутствие ветеринарных сопроводительных документов или перевозка без электронных ветеринарных документов, отсутствие штампа, игнорирование ограничений, наложенных в связи с эпизоотической ситуацией, несоответствие продукции сопроводительному документу (маркировка, объем груза и т.д.), нарушение режима перевозки грузового автотранспорта (температурный режим), отсутствие в реестре грузопроизводящих организаций, несоответствие поголовья животных при перевозке живых животных, по вопросам идентификации, отсутствие вакцинации против некоторых заболеваний, утвержденных в Евразийском экономическом союзе и другое, - рассказал руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии ЗКО Нуржан Сатыбалдинов.

К слову, за неполный январь 2024 года ветеринарными контролерами выявлено 22 нарушения, отозван 21 грузовой транспорт, составлены адмпротоколы на 16 человек.

Также на заседании были обсуждены вопросы, связанные с контролем за перемещением людей и транспорта через границу. Погранслужба обеспечивает безопасность и защиту границы от нелегальных пересечений. При непосредственном обнаружении сомнительных грузов с помощью кинологов незамедлительно привлекаются специалисты фитосанитарного контроля, чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей. За прошлый год было возвращено 275 грузовиков, а в январе этого года выявлено 12 случаев нарушения обязательных норм. Таких как непредоставление фитосанитарного сертификата, сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соответствуют информации в транспортных (перевозочных) документах, фитосанитарный сертификат является поддельным или недействительным и многое другое, - уточнил Нуржан Сатыбалдинов.

Выездное заседание Ситуационного штаба на погранпункте "Сырым" позволило укрепить взаимодействие между региональными контролирующими органами, считают участники заседания.