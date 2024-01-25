25 января около 12:00 учителей и школьников лицея BINOM SCHOOL имени аль-Фараби срочно эвакуировали из-за сообщений о «заложенной бомбе», передаёт AtyrauPress.

Полиция и оперативно-спасательный отряд оцепили школу, взрывчатых веществ в здании не обнаружено.

— По сообщению были незамедлительно проведены работы по обнаружению и эвакуации. На место происшествия были привлечены сотрудники компетентных правоохранительных органов. В результате проведенных оперативных действий никаких взрывчатых веществ в здании обнаружено не было. По факту ложного звонка полицейскими проводится расследование, — сообщили в ДП Атырауской области.

Согласно статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" влечет штраф в размере пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы сроком до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.