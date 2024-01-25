Министр развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, что с 2022 по 2023 год они совместно с МЧС провели тестирование системы мгновенного оповещения граждан в чрезвычайных ситуациях с применением технологии Cell broadcast. Эта система представляет собой новый подход к массовому оповещению, отличающийся от традиционных SMS-оповещений.

В отличие от SMS-оповещений, предназначенных для однократных коммуникаций, технология Cell broadcast разработана для эффективного оповещения миллионов граждан о чрезвычайных ситуациях на определенной территории, обеспечивая мгновенную и массовую рассылку. Система Cell broadcast становится необходимой в случаях, требующих немедленного уведомления о чрезвычайной ситуации, таких как природные бедствия (например, паводки, пожары) или террористические положения. Ряд стран, находящихся в сейсмологически нестабильных регионах уже используют такую технологию массового оповещения. К примеру, в США тестирование данной системы была проведена на национальном уровне в прошлом году. Там используется система "беспроводных экстренных оповещений", которые выглядят как текстовые сообщения, но с индивидуальным звуковым и вибрационным сигналом, чтобы привлечь внимание пользователей, - пишет министр.

Как выяснилось, министерство цифрового развития сообщало заинтересованным ведомствам о готовности реализации технологии мгновенного оповещения Cell broadcast в Казахстане при выделении средств. Технология Cell broadcast требует разработки информационной системы и проведения интеграции со всеми операторами связи. Плюсы данной системы в том, что ее не обязательно использовать только при землетрясениях. Ее можно использовать и в других чрезвычайных ситуациях.

Однако существует некоторая путаница между системой детекции сейсмической активности и мгновенного массового оповещения. Система детекции сейсмической активности устанавливает оборудование для выявления подземных толчков, а система мгновенного оповещения использует технологию Cell broadcast для оперативного и широкомасштабного оповещения жителей. Для того, чтобы исключить такого рода путаницы между системой детекции и мгновенного оповещения сейчас ДЧС города Алматы с Акиматом работают над полноценной реализацией системы детекции. После готовности системы сейсмологической детекции необходимо провести тщательную интеграцию с системой Cell broadcast. При полноценной реализации и правильной интеграции двух систем, при происхождении детекции в сейсмологической системе, будет автоматически генерироваться оповещение для всех жителей города Алматы, а также данную систему можно использовать и при других обстоятельствах ЧС, - рассказал Багдат Мусин.

Министр цифрового развития считает, что при наличии необходимого финансирования они готовы реализовать систему в течение двух месяцев.

Однако окончательное решение о необходимости внедрения такого рода технических решений принимает отраслевое ведомство, отвечающее за реагирование в чрезвычайных ситуациях.