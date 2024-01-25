О нападениях на школы Актобе неизвестный сообщает в своём Телеграм-канале.

Автор канала пишет, что "подготовка к теракту идёт более года. Участвовать в этом будет 20 человек. А пока их организация распространяет яд в магазинах города". Также он угрожает устроить стрельбу в школах и даже "заминировать" здания.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

— Проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию. Подозреваемые в ближайшее время будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны, — заявили в департаменте полиции.

Особое внимание уделено на обеспечение безопасности в учебных заведениях в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них, уточнили полицейские.