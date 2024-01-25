Многодетную мать незаконно сняли с очереди на жилье в Атырау

Жительница Атырау решила в суде оспорить действия отдела ЖКХ, ПТиАД. Женщину возмутило то, что в ведомстве её сняли с очереди на жилье. Об этом случае сообщили в специализированном межрайонном административном суде.

Истцом оказалась мать-одиночка, которая воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. Семья арендует дом. К слову, по закону РК, нуждающиеся в жилье многодетные матери не подлежат снятию с учета.

Во время судебных разбирательств стороны заключили медиативное соглашение. Ответчик обязался в течение месяца восстановить очередь женщины на жилье.

Определение суда не вступило в законную силу.