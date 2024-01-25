Сами выдали, сами забрали: в ЗКО могут закрыться киоски для уличной торговли

При реализации проекта «100 мест для уличной торговли» налицо несогласованность действий уполномоченных госорганов и отсутствие единой судебной практики в сфере земельных отношений, которые на региональном уровне создают искусственные барьеры для развития предпринимательской деятельности. Это озвучили на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции ПП ЗКО.

Напомним, начиная с 2020 года в нашем регионе по поручению акима области АО «СПК «Aqjaiyq» реализует проект «100 мест для уличной торговли», который направлен на поддержку малого и среднего бизнеса. Его основной целью является урегулирование уличной торговли, улучшение качества услуг в этой сфере, упрощение административных процедур для малого бизнеса. Для этого был создан простой и прозрачный механизм предоставления права торговли в городских нестационарных торговых объектах, с соблюдением необходимых стандартов.

– В этих целях были разработаны и утверждены Правила о порядке предоставления земельных участков советом директоров АО «СПК «Aqjaiyq». В соответствии с указанными Правилами земельные участки переданы в доверительное управление через аукцион на электронной торговой площадке. Предприниматель при этом платит мизерную плату за аренду, – говорит директор департамента по управлению стабилизационным фондом Мейирбек Нуркен.

СПК под реализацию проекта выделило 150 земельных участков для установки временных торговых точек из упрощенных конструкций. Из них 70 переданы предпринимателям (55 – по проекту «100 торговых мест», и 15 – социальных киосков «Ауыл аманаты»). Остальные 80 земельных участков возвращены в Государственный фонд (не рентабельные).

Тем не менее, департамент по управлению земельными ресурсами ЗКО по результатам проведенной проверки признал незаконными договоры временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка, заключенные между отделом земельных отношений Уральска и АО «СПК «Aqjaiyq» и обратился с исковыми заявлениями в суд. По мнению департамента, указанные земельные участки предоставлены субъектам бизнеса с нарушением законодательства, то есть вне аукциона.

На сегодня Специализированным межрайонным экономическим судом ЗКО были рассмотрены два иска департамента. При вынесении решения суд указал, что «спорные земельные участки, предоставленные в целях реализации пилотного проекта «100 мест для уличной торговли», соответствуют подпункту 18 пункта 1 статьи 48 Земельного кодекса РК, поэтому оснований для признания договоров аренды земельных участков недействительными не имеется». Однако, постановлением апелляционной коллегии областного суда от 17 января 2024 года решение суда первой инстанции отменено и иск был удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу. В настоящее время в СМЭС ЗКО поступило еще восемь аналогичных исков департамента.

– На большинстве земельных участков ведется полноценный бизнес. Есть торговые киоски, где реализуются социально значимые продукты питания. У многих предпринимателей эти торговые точки единственный источник дохода, и для ведения торговой деятельности они кредитовались в банках второго уровня. Кроме того, понесли значительные расходы на подведение инженерной инфраструктуры, установку объекта легкой конструкции. Сегодня на этих объектах реализуют готовую продукцию, продукты питания: напитки, мороженое, фастфуд, услуги мобильного технического сервиса и бытовых услуг. Для большинства это семейный бизнес и сама программа способствует развитию самозанятости безработного населения. Создаются рабочие места, привлекаются частные инвестиции, наблюдается положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства. Данные меры способствуют увеличению поступлений налогов в местный бюджет, что делает отрасль уличной торговли более прозрачной, – объяснил Мейирбек Нуркен.

Регулирование данных вопросов позволяет также бороться с теневой экономикой. Аналогичный проект реализуется на протяжении нескольких лет во многих городах Казахстана, в том числе и в Астане.

– Люди вложили свои деньги, кто-то заложил свои квартиры, рискуют своим имуществом, проходит года два и у них забирают бизнес. Кто-то должен нести за это ответственность, – сетует депутат Борис Лаврентьев.

Заместитель председателя правления АО «СПК «Aqjaiyq» Бауржан Бектурганов обеспокоен данной ситуацией, и сам поднял этот вопрос.

– Не очень хорошая ситуация возникла с этими киосками, идут судебные процессы, отсутствует взаимодействие между контролирующими, уполномоченными органами и исполнительной властью. Я поставил в известность руководство области. На сегодняшний день надо найти решение в данной проблемной ситуации. Мы несем ответственность за этих предпринимателей. Убирать эти киоски не имеет смысла и неправильно, – отметил Бауржан Бектурганов.

Оксана КАТКОВА

фото автора