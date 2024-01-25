По данным Генпрокуратуры в настоящее время в розыске находятся 10 178 человек, из них без вести пропали 2 098. БОльшая часть пропавших без вести зарегистрированы в городе Алматы, Карагандинской, Павлодарской и Алматинской областях.

1 572 человека ушли из дома и не вернулись, 73 казахстанца пропали вместе с авто, с работы ушли 38 человек. Прокуроры отмечают, что чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет. Обстоятельства разные.

Также, в стране разыскивают 2 378 человек, которые скрылись от следствия и суда. Разыскиваемыми тоже чаще всего являются мужчины в возрасте от 31 до 40 лет. 526 человек ищут за мошенничество, 309 - за кражи, за убийства - 143. Основная масса объявленных в розыск в городах Алматы, Астана, Шымкент, Алматинской и Карагандинской областях.

К слову, в Казахстане розыск могут объявить только органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба .