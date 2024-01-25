Самым титулованным футбольным клубом Шотландии является Селтик. За последние десятилетия практически в каждом сезоне национального чемпионата “кельты” получают кубок победителя. Также в их активе победы в Кубке шотландской лиги и рекорд в выигрыше Кубка страны. Но в еврокубках все не так радужно: единственную победу Селтик завоевал в Лиге чемпионов 1967 года. В 1970 клуб пробился в финал этого турнира, но упустил победу. Такая же ситуация сложилась и в Кубке УЕФА 2003 года. А вы можете делать ставки на весь спорт с 1xBet.kz, если следите за европейскими турнирами.

Обычно "кельтам" не удается пробиться выше средних позиций в еврокубках. Поэтому сезон 2017-18 стал сенсацией для болельщиков шотландской команды. Селтик играл в Лиге чемпионов, откуда перешел в Лигу Европы. Однако оттуда клуб вылетел после первой встречи.

В ЛЧ шотландцы выступили в Группе В с такими коллективами:

бельгийский Андерлехт;

французский ПСЖ;

немецкая Бавария.

Представители Франции и Германии были лидерами той четверки, которые по мнению экспертов должны были разыгрывать две высшие строчки между собой. А Селтик с бельгийцами должны были определить, кто отправится в Лигу Европы с первого места.

Результаты той группы полностью подтвердили прогнозы аналитиков: ПСЖ и Бавария вышли наверх турнирной таблицы. Селтику и Андерлехту удалось выиграть только один матч из пяти. Оба клуба набрали три очка, но именно шотландцы вышли на третью строчку из-за разницы забитых/пропущенных мячей.

Матчи в Лиге Европы

По регламенту, команда с третьей строчки попадает в плей-офф Лиги Европы. "Кельты" в одной шестнадцатой финала должны были сражаться с российским Зенитом. На то время это был крупный середняк с богатым опытом игры в еврокубках. Поэтому его называли претендентом на победу.

Селтик выиграл первый матч с минимальной разницей 1:0. Своей команде подарил небольшое преимущество Каллум Макгрегор. Но для ответной встречи это ничего не дало, ведь российский клуб выиграл 3:0. На этом путь шотландцев в еврокубках завершился, а болельщикам теперь остается ждать повторения того удачного сезона.