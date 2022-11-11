277 аварийных отключений электроэнергии произошло в ЗКО с начала года

За весь прошлый год их было меньше, чем за 10 месяцев этого года, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель ТОО «ЗАпКаз РЭК» Куат Мусин рассказал, что протяжённость линий электропередачи составляет 20 305 километров. Изношенность по предприятию составляет 82,15%. – Ремонтный фонд 2022-2023 года ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» на подготовку к отопительному сезону составляет 707 миллионов тенге, выполнены работы на сумму 580 миллионов тенге. В январе 2022 года на баланс ТОО «ЗапКазРЭК» передали 16 единиц спецтехники на общую сумму 495 миллионов тенге. Для закуп