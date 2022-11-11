– Ремонтный фонд 2022-2023 года ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» на подготовку к отопительному сезону составляет 707 миллионов тенге, выполнены работы на сумму 580 миллионов тенге. В январе 2022 года на баланс ТОО «ЗапКазРЭК» передали 16 единиц спецтехники на общую сумму 495 миллионов тенге. Для закупки 12 единиц на 2022 год выделено 200,7 миллионов тенге, закуплено 12 единиц техники, - рассказал Мусин на совещании в акимате.К слову, за 2021 год зафиксировано 202 факта аварийных отключений второй степени. За 10 месяцев этого года зарегистрировано 277 случаев аварийных отключений. Всего на предприятии работают 30 аварийных бригад. Напомним, во время обильного снегопада в начале ноября этого года без электричества остались около семи тысяч абонентов в 29 крупных населённых пунктах. По словам руководителя предприятия, из-за большого износа электрических сетей, нехватки профессиональных специалистов, а также спецтехники, аварийно-восстановительные работы продолжались 3-4 дня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
277 аварийных отключений электроэнергии произошло в ЗКО с начала года
За весь прошлый год их было меньше, чем за 10 месяцев этого года, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель ТОО «ЗАпКаз РЭК» Куат Мусин рассказал, что протяжённость линий электропередачи составляет 20 305 километров. Изношенность по предприятию составляет 82,15%. – Ремонтный фонд 2022-2023 года ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» на подготовку к отопительному сезону составляет 707 миллионов тенге, выполнены работы на сумму 580 миллионов тенге. В январе 2022 года на баланс ТОО «ЗапКазРЭК» передали 16 единиц спецтехники на общую сумму 495 миллионов тенге. Для закуп