В ночь на субботу, 13 января, в с связи с начавшимся снегопадом сотрудники ТОО "Спецавтобаза" перешло на усиленный режим работы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

По распоряжению акима г.Атырау Серика Шапкенова снегоуборочная техника была разделена на 5 групп и сосредоточена в разных частях города. Для борьбы с гололедом на дорогах работают 3 резервуара, которые посыпают мосты и проезжую часть песком. По словам представителей ТОО "Спецавтобаза", до утра все улицы города и пригородных сельских округов будут расчищены. - Сегодня все наши силы будут брошены на очистку города от снега. Вся спецтехника будет занята в снегоуборочных работах. Мы будем следить за прогнозом погоды и будем продолжать работу в круглосуточном режиме до прекращения осадков, - рассказал заместитель директора ТОО "Спецавтобаза" Кимеядин Шманов.