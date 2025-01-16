29-летний казахстанец стал руководителем в Apple

Адильхан Копабаев получил руководящую должность в корпорации Apple. Уроженец Актобе будет отвечать за развитие в регионе Центральной Азии и Армении, работая из офиса компании в Дубае.

Адильхан Копабаев в 2017 году окончил Ульсанский национальный институт науки и технологий (UNIST) в Южной Корее по специальности «инженер-урбанист и технологический менеджмент». Он получил престижную стипендию UNIST Global Uni-Star.

В 2021 году завершил магистратуру по государственному управлению в Brown University (США, Провиденс), где был удостоен стипендии Фонда Рокфеллер.

До работы в Apple Адильхан успел проявить себя в международных консалтинговых и IT-компаниях. В 2023 году он возглавил АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» при министерстве энергетики РК и стал председателем правления «Ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса РК».

В 2024 году Копабаев вошел в состав Совета по молодежной политике при президенте Казахстана.