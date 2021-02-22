Иллюстративное фото из архива "МГ" - Комиссией под председательством заместителя акима города Куандыка Касымова определено 29 социально значимых сообщений по перевозке пассажиров города Актобе. Из них 19 маршрутов обслуживает ТОО «Автопарк» и 10 - ТОО «ПАТП г.Актобе», - сообщил аким города. Если предложение одобрят депутаты, следующим шагом городского акимата будет определение тарифа, то есть стоимости проезда для актюбинцев по этим маршрутам. При этом если перевозчик понесет убытки из-за утвержденного акиматом тарифа, городской акимат, опять же в случае одобрения депутатами, должен будет субсидировать убыточные маршруты. Напомним, в целом по городу организовано 53 регулярных маршрута, из которых 38 курсируют по городу, 15 по прилегающим к городу жилым массивам. ТОО «Автопарк» обслуживает 33 маршрута и ТОО «Пассажирское Автотранспортное Предприятие г.Актобе» - 20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.