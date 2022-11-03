29 машин за два дня обокрали автоворы в Атырау

В основном злоумышленники похищали автозапчасти и деньги. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, стражам порядка удалось установить и задержать троих подозреваемых в хищении автозапчастей. Все они являются жителями города. По версии следствия, с 25 по 26 октября они тайно похитили различные автозапчасти и деньги из машин. На их счету 29 обкраденых авто. Общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона тенге. В отношении подозреваемых ведётся досудебное расследование по 26 уголовным делам по статье 188 УК РК «Кража». Мы дорожим каждым на