«29 обращений и 9 лет борьбы»: Общественник призвал уральцев не молчать и защищать свои права

Долгое время дети были вынуждены играть на асфальте и проезжей части, так как нормальных условий для досуга просто не было.

Уральцев часто упрекают в пассивности, но история жителей микрорайона Старый аэропорт доказывает обратное. Спустя восемь лет упорной борьбы, 29 письменных обращений и десятков видео они смогли добиться главного - в их районе наконец-то строят долгожданную детскую площадку.

Общественник и правозащитник Бауыржан Заки поделился победой своего микрорайона, превратив ее в главный призыв ко всем горожанам: не молчать, когда проблемы игнорируются, и учиться контролировать местный бюджет.

Восемь лет ожидания и 29 обращений

История началась еще в 2017 году, когда для нужд детей был освобожден небольшой участок земли площадью 5 соток. Однако на этом дело остановилось. Долгое время дети были вынуждены играть на асфальте и проезжей части, так как нормальных условий для досуга просто не было.

- С тех пор мы уже 29 раз писали обращения акимам города, встречались с депутатами маслихата, ходили в маслихат, писали жалобы, снимали видео и давали интервью телеканалам. Мы кричали о том, что законы о защите прав детей и нормы массового спорта не работают, - рассказывает Бауыржан Заки.

Сменилось несколько акимов, чиновники ссылались то на паводки, то на визиты первых лиц, то на дефицит бюджета. Но активисты не сдавались. И вот в текущем году при поддержке акима города Мурата Байменова и депутатского корпуса вопрос сдвинулся с мертвой точки: жителей Старого аэропорта услышали, объект включили в "народный бюджет", и закипела стройка.

Общественный контроль - это реальная сила

По словам правозащитника, этот успех - заслуга самих жителей, которые не позволили замолчать проблему.

- Общественный контроль заключается именно в этом: давайте просить и требовать то, что нам необходимо. В соответствии с Конституцией, для жителей должны быть созданы все условия, особенно для подрастающего поколения. Народная казна и бюджет должны расходоваться на то, что действительно нужно людям, и доходить до своей цели, - подчеркивает Бауыржан Заки.

Активист выразил благодарность всем неравнодушным соседям, городским властям, профильным отделам и депутатам, которые услышали голос окраины.