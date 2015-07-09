3 августа начнется прием документов у очередников на жилье в Уральске

Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на отдел ЖКХ ПТ и АД г.Уральск. Как сообщили в отделе ЖКХ г.Уральск, в связи с реализацией послания президента и новой экономической политикой «Нұрлы жол» по поднаправлению «Жилье для всех категорий населения» по категории лиц: лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры по возрасту, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия, оралманы, ли