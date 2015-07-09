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Социум

3 августа начнется прием документов у очередников на жилье в Уральске

Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на отдел ЖКХ ПТ и АД г.Уральск. Как сообщили в отделе ЖКХ г.Уральск, в связи с реализацией послания президента и новой экономической политикой «Нұрлы жол» по поднаправлению «Жилье для всех категорий населения» по категории лиц: лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры по возрасту, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия, оралманы, ли
Анэль Кайнеденова
3 августа начнется прием документов у очередников на жилье в Уральске
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на отдел ЖКХ ПТ и АД г.Уральск. Как сообщили в отделе ЖКХ г.Уральск, в связи с реализацией послания президента и новой экономической политикой «Нұрлы жол» по поднаправлению «Жилье для всех категорий населения» по категории лиц: лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры по возрасту, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия, оралманы, лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, многодетные семьи, неполные семьи, государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающие государственные выборные должности. Исключение составляют следующие категории: инвалиды 1 и 2 групп, лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом правительством Республики Казахстан, семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка), то есть у данных категорий лиц документы приниматься не будут. Прием документов будет осуществляться с 3 по 21 августа 2015 года на строящиеся три дома по адресу: г.Уральск, Зачаганский сельский округ, 5-этажный дом пятно №21 - 45 квартир, там же в Зачаганске 9-этажный дом пятно №22 - 36 квартир, Зачаганск 9-этажный дом пятно №32 - 72 квартиры по линии ЖССБК через выкуп в собственность, в случае неподтверждения дохода заявитель рассматривается как потенциальный арендатор по арендному жилью с последующим выкупом. Документы будут приниматься в секторе жилья и приватизации ЖКХ г. Уральск по улице Фрунзе, 127А, кабинет № 21Б в рабочие дни с понедельника до пятницы с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов. Перечень необходимых документов: 1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи (копия и оригинал для сверки); 2) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, рождении детей (копия и оригинал для сверки), также заявление о том, что заявитель в браке не состоит; 3) справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи недвижимого имущества или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан (ул. Жамбыла, 81 ЦОН); 4) адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте (ул. Жамбыла, 81 ЦОН); 5) справка с места работы заявителя (для категории государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных органов и лицам, занимающим государственные выборные должности); 6) справка с места работы заявителя, подтверждающая получение доходов (для предъявления в финансовые институты); 7) справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи (при необходимости); 8) копия уведомления о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в программе; 9) скоросшиватель.
Зачаганск жилье прием документов

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