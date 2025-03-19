3 тысячи человек приняли участие в параде национальной одежды в Атырау

В праздничном параде, посвящённом Дню национальной одежды, приняли участие более трех тысяч человек.

В праздничном параде, посвящённом Дню национальной одежды, приняли участие более трех тысяч человек. Шествие, начавшееся с флагштока в центре города, продолжалось до площади имени Исатая и Махамбета. Возглавили парад всадники с государственными флагами в руках. Жители Атырау пришли на мероприятие в национальных костюмах и подарили друг другу праздничное настроение.

Открывая парад, заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов поздравил собравшихся с Днем национальной одежды и отметил важность этого праздника.

— Этот парад – проявление уважения к бесценному наследию наших предков, прославление национальной идентичности. Казахская национальная одежда — зеркало нашей истории и культуры. Сегодняшнее мероприятие поднимет дух нашего народа и придаст новый импульс развитию потенциала нашей молодежи, — сказал заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов.

Парад продолжился праздничным концертом на площади имени Исатая и Махамбета. Со сцены звучали традиционные песни и исполнялись танцы. Отметим, что парад национальной одежды проводится в Атырау во второй раз. Первый был приурочен ко Дню символов РК в 2023 году. В нем приняли участие более тысячи атыраусцев.