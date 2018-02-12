30 граждан Узбекистана работали незаконно на месторождении Тенгиз

Три десятка гастарбайтеров выявила миграционная полиция в ходе рейдов в Жылыойском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С 6 по 8 февраля в Жылыойском районе сотрудники миграционной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант" проверили субъекты малого бизнеса - СТО и точки общепита на наличие незаконной иностранной рабочей силы. - В одном из вахтовых городков на месторождении Тенгиз полицейским удалось выявить и задержать 31 гражданина Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов. Они будут привлечены к администрати