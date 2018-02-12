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Социум

30 граждан Узбекистана работали незаконно на месторождении Тенгиз

Три десятка гастарбайтеров выявила миграционная полиция в ходе рейдов в Жылыойском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С 6 по 8 февраля в Жылыойском районе сотрудники миграционной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант" проверили субъекты малого бизнеса - СТО и точки общепита на наличие незаконной иностранной рабочей силы. - В одном из вахтовых городков на месторождении Тенгиз полицейским удалось выявить и задержать 31 гражданина Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов. Они будут привлечены к администрати
gorod
30 граждан Узбекистана работали незаконно на месторождении Тенгиз
Три десятка гастарбайтеров  выявила миграционная полиция в ходе рейдов в Жылыойском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
С 6 по 8 февраля в Жылыойском районе сотрудники миграционной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант" проверили субъекты малого бизнеса - СТО и точки общепита на наличие незаконной иностранной рабочей силы. - В одном из вахтовых городков на месторождении Тенгиз полицейским удалось выявить и задержать 31 гражданина Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов. Они будут привлечены к административной ответственности по ст.517 ч.5 КоАП УК РК - "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Также в настоящее время идет работа по привлечению к ответственности работодателя, который незаконно нанял на работу гастарбайтеров из соседней республики.
n09DDtql-gQ Ерлан ОМАРОВ
полиция рейд рабочие мигранты

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