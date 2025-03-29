30 марта в ЗКО потеплеет, но с дождями и ветром

Ветер с порывами 9-14 метров в секунду.

По данным РГП «Казгидромет», 30 марта в Западно-Казахстанской области ожидается дождь осадков, днем +10 градусов, ночью +4. Ветер с порывами 9-14 метров в секунду.

В Атырауской области облачно, днем +20 градусов, ночью +10.

В Актюбинской области дождь. Температура воздуха днем +15 градусов, ночью +5. Ветер с порывами от7 до 12 метров в секунду.

Облачную погоду без осадков синоптики прогнозируют в Мангистауской области. Днем ожидается до 20 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов.